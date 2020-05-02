Antalya'da duvarı delinen marketten hırsızlık

Antalya'da duvarı delinen marketten para çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Antalya'da duvarı delinen marketten para çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Nuri K, marketinin yan duvarında bir delik olduğunu fark etti.

Nuri K. durumu polise bildirdi. Marketi açan polis ekipleri, kasadaki yaklaşık 5 bin lira ile bir miktar sigaranın çalındığını belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA