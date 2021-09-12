Antalya'da düşen yıldırım, 4 hektarlık ormanı yaktı - Haberler
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Antalya'da düşen yıldırım, 4 hektarlık ormanı yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da düşen yıldırım, 4 hektarlık ormanı yaktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içerisindeki Yangın 6 helikopter ve 1 uçak müdahale etti.

Manavgat ilçesinde dün zaman zaman etkili olan yağmur sırasında Altınyaka Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye 4 helikopter ve 1 uçak takviyesi yapıldı. Gece boyu devam eden ve 4 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı. - ANTALYA

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