Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı - Haberler
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Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içerisindeki Yangın 6 helikopter ve 1 uçak müdahale etti.

Manavgat ilçesinde dün zaman zaman etkili olan yağmur sırasında Altınyaka Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye 4 helikopter ve 1 uçak takviyesi yapıldı. Gece boyu devam eden ve 4 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı

Manavgat'ta 4 hektarlık orman düşen yıldırımla yandı
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
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