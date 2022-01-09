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Antalya'da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi

Antalya'da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser satmaya çalıştıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, D-400 Karayolu sanayi girişinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 160 sikke ve 21 obje ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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