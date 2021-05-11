Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan araçtaki 2 kişiye 11 bin lira ceza kesildi
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Antalya'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan araçtaki 2 kişiye 11 bin lira ceza kesildi

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçan araçtaki 2 kişiye 11 bin lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacanın ardından yakalanan araçtaki 2 kişiye çeşitli trafik suçları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 11 bin lira ceza yazıldı.

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacanın ardından yakalanan araçtaki 2 kişiye çeşitli trafik suçları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 11 bin lira ceza yazıldı.

Merkez Muratpaşa Mevlana Kavşağı'nda polisin "dur" ihtarına uymayan 07 AFD 959 plakalı otomobil, ters istikamete girerek kaçmaya başladı. Kırmızı ışık ihlalleri yapan ve kovalamaca sırasında bir poşetin de yola atıldığı araç, polis ekiplerince Çaybaşı Mahallesi 1345 Sokak'ta yakalandı.

Polislerce araç, araçta bulunan Yasin T. ile Oğuzhan Y'nin üzerinde ve poşetin atıldığı alanlarda yapılan aramalarda suç unsuruna rastlanmadı.

Gazetecilerin "Neden polisten kaçtınız?" sorusu üzerine sürücü Oğuzhan Y, "Panik yaptığımız için kaçtık." dedi.

Polisin "Yasaklarda niye dışarıya çıkıyorsunuz?" sorusuna da "İlaç almaya çıktık" savunması üzerine polis de "İzinli günümde ben çıkmıyorum." cevabını verdi.

Polis ekiplerince araçtaki her iki kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmamaktan, sürücü Oğuzhan Y'ye ise ayrıca dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve ters yönde araç kullanmaktan toplam 11 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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