Antalya'da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı - Haberler
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Antalya'da "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı

Antalya'da
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan ve aracından uyuşturucu çıkan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.

Sürücüsünün "dur" ihtarına uymaması üzerine, takip sonucu araç Gebece Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yolcu koltuğunda siyah poşete sarılı 22 gram esrar, poşette 3 sentetik hap, yağ bidonuna zulalanmış 4 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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