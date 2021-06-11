Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç trafik levhasına çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç trafik levhasına çarptı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan İran uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan İran uyruklu sürücünün kullandığı otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konyaaltı ilçesinde 07 AKV 254 plakalı otomobilin sürücüsü İran uyruklu Davood Akbari, Sarısu mevkisindeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymadı. Kent merkezine doğru seyreden otomobil, Akdeniz Bulvarı'nda kaldırıma ve trafik levhasına çarptı.

Kazada, otomobildeki 4 kişiden Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Günlerdir aranan Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın
Günlerdir aranan Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Antalya'nın içme suyu kaynaklarından Kırkgöz Göleti'ndeki kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Bülent Turan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç trafik levhasına çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:17:57. #1.15#

title