Antalya'da Dünya Nüfus Günü'ne afişlerle kutlama
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Antalya'da Dünya Nüfus Günü'ne afişlerle kutlama

Antalya'da Dünya Nüfus Günü'ne afişlerle kutlama
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, "11 Temmuz Dünya Nüfus Günü" kutlamaları kapsamında afişler hazırlandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, "11 Temmuz Dünya Nüfus Günü" kutlamaları kapsamında afişler hazırlandı.

Konyaaltı İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Konyaaltı Belediyesi, Dünya Nüfus Günü için işbirliği yaptı.

İlçenin farklı noktalarındaki billboardlara, İçişleri Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün hazırlattığı afişler asıldı. "Dünya Nüfus Günü kutlu olsun" yazılı afişler, ilgi çekti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989'da, dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı "11 Temmuz 1987" tarihi, "Dünya Nüfus Günü" kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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