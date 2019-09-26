Antalya'da Dumansız Araç Uygulaması kapsamında 48 bin TL ceza uygulandı

26.09.2019 16:18

Dumansız Araç Uygulaması kapsamında Antalya'da bin 62 araç kontrol edildi, 9 araç trafikten men edildi ve toplam 48 bin 495 TL cezai işlem uygulandı.



Karayollarında seyir halinde bulunan araç sürücülerinin tütün ürünleri kullanmalarının hem kendi sağlıklarını hem de araç içerisinde bulunan diğer yolcuların sağlığını tehdit ettiği, ayrıca tütün ürünlerini tüketirken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Karayollarında seyir halinde bulunan araç sürücüleri ile taksiler dahil toplu taşıma araçlarındaki yolcularında bu tür davranışlardan men edilmesi amacıyla uygulamalar başlatıldı.



Ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından eş zamanlı olarak başta karayollarında seyir halinde tütün ürünleri tüketen araç sürücüleri, deniz yolu ve toplu taşıma araçlarındaki yolcular ile asayiş, trafik, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik "Dumansız Araç Uygulaması (2019/1)" yapıldı.



9 araç trafikten men edildi



Uygulama kapsamında Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, diğer birim personellerinin de katılımları ile 113 ekip, 362 personel ile yapılan uygulamada bin 59 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 2 aranan şahıs yakalandı, 69 şahsa 10 bin 557 TL tütün mamülleri kullanımından işlem yapıldı. Ayrıca 1 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Trafik yönünden bin 62 araç kontrol edildi, 9 araç trafikten men edildi ve toplam 48 bin 495 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA