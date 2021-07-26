Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde açık havada yapılan düğün sırasında bir ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Olay, Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında yaşandı. İddiaya göre, düğünde verilen yemek sırasında ağacın masaların üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı