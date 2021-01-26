Antalya'da Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu
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Antalya'da Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:39
Antalya'da Düden Çayı'nı kirleten 10 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Antalya'da Düden Çayı'nda koku ve köpük kirliliği ile birlikte yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 10 işletmenin faaliyetini durdurarak, işletmelere 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya'da Düden Çayı'nda koku ve köpük kirliliği ile birlikte yaşanan balık ölümleri üzerine inceleme yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 10 işletmenin faaliyetini durdurarak, işletmelere 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya'da binlerce balığın ölümüyle ilgili valilik talimatıyla Düden Çayı ve civarında yapılan denetimlerde 10 tesis denetlendi. Denetimlerde 3 tesiste atık suların toprağa veya yeraltına verilmesi gibi olumsuzluklar tespit edildi. Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Kepez ilçesinde bulunan Düden Çayı'ndan kaynaklı koku ve köpük kirliliği üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce denetim ekibi oluşturularak bölgede denetimlere başlanmıştı. Bugüne kadar yapılan denetimlerde toplam 10 işletmeye 2 milyon 598 bin 797 TL idari para cezası uygulanmış ve bu 10 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 18.01.2021 günü yapılan denetimlerde ise 10 tesis daha denetlenmiş ve bunlardan 3 tanesinde atık sularını toprağa veya yeraltına vermeleri gibi olumsuzluklar tespit edilmiş olup, bunlar hakkında da idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan denetimler ve yeraltına verilen atık su deşarjlarının önlenmesi ile Düden Şelalesi'nde gözle görülür şekilde kirliliğin ve kokunun azaldığının görüldüğü kaydedildi.  

Kaynak: Tourism Today

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