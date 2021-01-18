Antalya'da driftli evlilik teklifi

ANTALYA'da bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif ederken, bir arkadaşı ise otomobiliyle ikilinin yanında drift yaptı.

ANTALYA'da bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif ederken, bir arkadaşı ise otomobiliyle ikilinin yanında drift yaptı.

Serik ilçesinde bir genç, kız arkadaşına evlilik teklif etmek istedi. Genç erkek, kız arkadaşıyla beraber organizasyonun yapılacağı yere geldiği sırada şarkıcı Hakan Altun'un 'Benimle Evlenir misin?' adlı şarkısı çalmaya başladı. Bir süre sonra maytapların yanmasıyla diz çöken genç, kız arkadaşına evlilik teklif etti. Bir arkadaşları ise gençlerin etrafında otomobiliyle drift yaptı. Gencin evlilik teklifi ve otomobilin drift yaptığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN