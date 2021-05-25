Antalya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza uygulandı
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Antalya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza uygulandı

Antalya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza uygulandı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Kaş Jandarma Komutanlığı Kalkan Motorlu Trafik Timi, Kalkan Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bir sürücünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, 06 CEK 062 plakalı aracın sürücüsü A.P'yi yakaladı.

A.P'ye drift yapmaktan 6 bin 700, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 9 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle daha el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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