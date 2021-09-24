Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza - Haberler
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Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobili ile caddede drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobili ile caddede drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı.

Kökez Mahallesi Burmahanci Caddesi'nde dün gece drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye atan otomobil sürücüsü, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Mahalleli, duruma tepki gösterip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, görüntülerden aracın plakasını tespit ederek 6 bin 700 lira cezai işlem uyguladı. Polis, aracıyla drift atan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.


Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

Antalya'da drift atan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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