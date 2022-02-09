Antalya'da 'drift' yapan sürücüye 11 bin 571 lira ceza - Haberler
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Antalya'da 'drift' yapan sürücüye 11 bin 571 lira ceza

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da 'drift' yapan sürücüye 11 bin 571 lira ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde drift yapan sürücüye 11 bin 571 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde drift yapan sürücüye 11 bin 571 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06 Şubat 2022 Pazar günü bir akaryakıt istasyonunun önünde drift yapan araç olduğu ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden Trafik ekiplerinin çalışması sonucu aracı kullanan kişinin H.S. olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne 5 farklı suçtan toplamda 11 bin 571 lira ceza uygulanırken ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

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