Antalya'da down sendromlu çocuklar akvaryum gezisinde eğlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da down sendromlu çocuklar için yeni yıl öncesi akvaryum gezisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Polis Eşleri Derneği Antalya Şube Başkanı Selda Ulucan, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği sevgi atölyesinde eğitim gören özel çocuklar, gençler ile öğretmenlerle bir araya geldi.

Antalya Akvaryum'daki organizasyonda, Ulucan ve beraberindekiler, down sendromlu çocuklarla su altının sihirli dünyasını keşfetti ve müzik dinletisi eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Organizasyona katılan özel çocuklara günün anısına hediyeler veren Ulucan, yeni yıllarını da kutladı.

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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