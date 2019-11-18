Antalya'da dört kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Antalya'da dört kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı notta isimleri geçen iki belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

18.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:10
Antalya'da dört kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'da aynı aileden ikisi çocuk 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili, babanın bıraktığı notta isimleri geçen iki belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konyaaltı ilçesinde (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan not kağıdında adı geçen Antalya Büyükşehir Belediyesinde görevli iki kişiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta 9 Kasım'da aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA
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