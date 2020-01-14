Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü
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Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:14
Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

'nın ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kız Deresi Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonuna çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Balık, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balık, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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