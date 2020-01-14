Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Orta Mahalle Kız Deresi Caddesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonuna çıkan Murat Balık (40) dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Balık, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balık, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.