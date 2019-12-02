Antalya'da dördüncü kattaki dairenin penceresinden düşen kadın öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dördüncü kattaki dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dördüncü kattaki dairenin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.
Gebizli Mahallesi 1117 Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yalnız yaşayan 77 yaşındaki Muzaffer Akbaba, henüz belirlenemeyen nedende pencereden düştü.
Yaşlı kadının pencereden düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Akbaba'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Annesinin öldüğü haberini alarak olay yerine gelen kızı, sinir krizi geçirdi, kadının yakınları gözyaşı döktü.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.