Antalya'da dönerci dükkanında "sıra" nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da dönerci dükkanında "sıra" nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Antalya'da dönerci dükkanında 'sıra' nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da dönerci dükkanında sıra bekleyenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Antalya'da dönerci dükkanında sıra bekleyenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Güllük Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında sıra bekleyenler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kavgada bacağından bıçakla yaralanan Mehmet Sadak (31), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Tarkan Tolga Akış Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da dönerci dükkanında "sıra" nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 17:23:37. #1.16#

title