Antalya'da dönerci dükkanında "sıra" nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Antalya'da dönerci dükkanında sıra bekleyenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Antalya'da dönerci dükkanında sıra bekleyenler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Güllük Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında sıra bekleyenler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.
Kavgada bacağından bıçakla yaralanan Mehmet Sadak (31), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin