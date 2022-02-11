Antalya'da dönerci dükkanı yangını

ANTALYA'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katındaki dönerci dükkanında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Kalekapısı mevkisinde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün olduğu binanın zemin katında bulunan dönerci dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katları ve çevredeki iş yerlerini de tehdit ederken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.