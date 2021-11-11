Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı - Haberler
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Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Antalya'da aralarında kız meselesi yüzünden daha önce husumet bulunan iki yabancı uyruklu grup birbirine bıçak, döner bıçağı, sopa ve taşlarla saldırdı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da aralarında kız meselesi yüzünden daha önce husumet bulunan iki yabancı uyruklu grup birbirine bıçak, döner bıçağı, sopa ve taşlarla saldırdı. Pazar yerindeki kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'ndeki çarşamba pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce aralarında kız meselesi yüzünden husumet oluşan yabancı uyruklu M.İ. (14) ve babası İ.A., karşı taraftan yine yabancı uyruklu M.A. ve H.M.A. ile pazarda karşılaştı. İki grup arasında başlayan tartışma, taş, bıçak, sopa ve döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 yaşındaki M.İ. bıçaklanarak, babası İ.A. ise başına aldığı darbeyle, karşı taraftan iki kardeş de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından Kepez Polis Merkezi Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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