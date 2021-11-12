ANTALYA (İHA) - Antalya'da döner bıçaklı, sopalı, taşlı Kavga kamerada: 4 yaralı

Kız meselesi kavgaya dönüştü, o anlar bkameraya böyle yansıdı

ANTALYA - Antalya'da aralarında kız meselesi yüzünden daha önce husumet bulunan iki yabancı uyruklu grup birbirine bıçak, döner bıçak, sopa ve taşlarla saldırdı. Pazaryerinde gerçekleşen kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya taraf olan kişileri tedavilerinin ardından polis merkezine götürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez İlçesi Güneş Mahallesindeki Çarşamba pazarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 ay önce aralarında kız meselesi yüzünden husumet olduğu öğrenilen yabancı uyruklu M. İ ve babası İ. A., karşı taraftan yine yabancı uyruklu M. A. ve H. M. A. ile pazarda karşılaştı. İki grup arasında önce sözlü tartışmayla başlayan gerginlik ardından taş, bıçak, sopa ve döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 yaşındaki M. İ. bıçaklanarak, babası İ. A. başına aldığı darbeyle, karşı taraftan iki kardeş de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından Kepez Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekiplerce polis merkezine götürüldü.