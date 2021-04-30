Antalya'da domates yüklü kamyoneti çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde domates yüklü kamyonetin çalınmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde domates yüklü kamyonetin çalınmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toptancı halinde iki gün önce İ.B'ye ait park halindeki domates yüklü 07 YCM 20 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Alanya ilçesinde bulunan araçtaki M.Y. ile M.K. gözaltına alındı.
Çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının olduğu belirtilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer