Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
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Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor

28.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:36

Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor -Örtü altı üretim üssü Antalya'da üreticiler, domateslerini dondan korumak için hazırlıklarını yaptı -Odunlar kesildi, sobalar dolduruldu Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da domates üreticiler yetiştirdikleri ürünleri soğuktan korumak...

Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor

-Örtü altı üretim üssü Antalya'da üreticiler, domateslerini dondan korumak için hazırlıklarını yaptı

-Odunlar kesildi, sobalar dolduruldu

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ANTALYA - Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da domates üreticiler yetiştirdikleri ürünleri soğuktan korumak için çalışmalara başladı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yakılacak olan sobalar doldurularak hazır hale getirildi.

Serik ilçesinde her kış olduğu gibi bu yılda üreticiler kış hazırlıklarına başladı. Çiftçi, seralarda yetiştirdikleri ürünlerini korumak için odunlarını kesti, sobada yakılması için hazır hale getirdi.

Kayaburnu Mahallesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 55 yaşındaki Yeter Karadere," Her şeyi hazırlıyoruz kışa. Odunumuzu, kömürümüzü, yiyeceğimizi. Bunlara bakıyoruz, ilaçlıyoruz, gübreliyoruz ve topluyoruz. Olgunlaştığı zaman toplayıp, hale gönderiyoruz. Bu işi eşimle birlikte yapıyoruz. Biz buraya çalışmaya geldik. Yapılması gerekenleri söylüyorlar bizde yapıyoruz" dedi.

Terlemeden ekmek kazanmanın olamayacağını belirten Karadere," Elim kolum tutarken yapacaksın işi, kimseye muhtaç olmayacaksın. Bu işin yazı var, kışı var. Zor tabi kolay bir şey yok. Kış öncesi odunumuzu keseriz. Sobamızı doldururuz. Birimiz tozunu alır, birimiz odununu getirir. Eşimle birlikte yapıyoruz işte. Ne zaman derecemiz düşerse, sobamızı yakıyoruz" diye konuştu.

"Kışa hazırlık"

Fahrettin Karadere ise " Kışa hazırlık yapıyoruz. Bu iş biraz bilgi ister. Acemi olan bu işi yapamaz. Bu işin kolay ve zor durumu var. Toplama işinde ortalara gelince kolay olur. Eylül ayında ektiğimiz ürünler haziran ayının sonuna kadar devam eder toplaması. Kış öncesi odunumuzu getirdik, yığdık. Sobalarımızı doldurduk, hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz yani. Derecelerimiz düştüğü zaman yakıyoruz. Camekanın içine koyduğumuz dereceler 4-5'i gösterdiği vakit sobaları yakıyoruz."dedi.

"Emeğimizin karşılığını alırız"

Mahallede komşularıyla birbirlerine destek olduklarını belirten Karadere," Destek olan köylülerimiz var. Biz onlara onlarda bize yardımcı oluyor. Sıkıştığımız zaman oğlum, kızım ve damadım var onlar yardım ediyor. Çiftçiliğin senesi var mecbur. Bu sene olmazsa öbür senesi var. Ama bu sene umutluyuz. Fidanlar iyi, herhangi bir hastalık yok. Tutumları da iyi. Çalışıyoruz, inşallah Allah emeğimizin, alın terimizin hakkını verir" şeklinde konuştu.

Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor
Antalya'da domates üreticisi kışa hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ

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