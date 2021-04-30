Antalya'da domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aşağı Kocayatak Mahallesi'ndeki bir serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada, serada domates fidelerinin arasına ekilen 649 kök Hint keneviri ve yaklaşık 7 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, ev sahibi M.D. ile G.B. ve Gürcistan uyruklu L.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Doğum günü alışverişine giden anne kazada öldü, oğlu ve 4 yakını yaralandı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Yumruk atıp ölüm tehditleri savurduğu sürücü, otomobilden inince motosikletli arkasına bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Cenk Tosun Rıza Kayaalp Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da domates serasında Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:29:20. #1.14#

title