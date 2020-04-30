Antalya'da domates ekili seraya kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde domates ekili seraya zarar verilmesi üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde domates ekili seraya zarar verilmesi üzerine, jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Necati Yaman, Çıplaklı Mahallesi'ndeki 2,5 dönümlük serasına zarar verildiğini ve domates fidelerinin kökünden söküldüğünü gördü.

Bunun üzerine Yaman, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA