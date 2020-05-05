Antalya'da dolunun zarar verdiği tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde etkili dolu ekili arazilerde zarara yol açtı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde etkili dolu ekili arazilerde zarara yol açtı.

Karaöz ve Kayadibi mahallelerinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ardından kısa süreliğine dolu yağışı görüldü. Bölgede buğday, yonca, mısır gibi ürünlerin ekili olduğu arazilerde ve bazı seralarda hasar oluştu, zeytin ve portakal bahçeleri de zarar gördü.

Aksu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, AA muhabirine, dolunun tarımın yoğun yapıldığı iki mahallede ekili ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda çiftçinin durumdan etkilendiğini belirten Alp, "Zarar gören alanın 1000, 1200 dekar olduğunu düşünüyoruz. İlk bilgilere göre 50 dekar alanın da sera olduğu tahmin ediliyor. Hasar tespit çalışması devam ediyor, yarın netleşecek. Bölgede narenciye bahçesi de var, açık alanda sebze de yetiştiriliyor." diye konuştu.

Dolu yağışının etkilediği Karaöz Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Karakış da dolunun yaklaşık yarım saat etkili olduğunu söyledi.

Bazı cam seralarda hasar oluştuğunu aktaran Karakış, "En fazla narenciye, nar ve karpuz bahçeleri zarar gördü." dedi.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan hasar tespit çalışmalarının çiftçilerin müracaatıyla devam ettiğini anlatan Karakış, ürün tedarik zincirini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte çok büyük bir olayın yaşanmadığını ifade etti.

Kaynak: AA