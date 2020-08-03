Antalya'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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Antalya'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Antalya'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
03.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:24

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında, Ulucak Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

Ulucak Mahallesi Muhtarı Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağışla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Dere kenarındaki bazı ev, samanlık ve ahırlara suların dolduğunu anlatan Demir, "Üzüm bağları, domates tarlaları ve kayısı bahçeleri zarar gördü. Bunların dışında çok büyük zarar yok." dedi.

Kaynak: AA

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