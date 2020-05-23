Antalya'da dolu, fırtına ve sağanak yağış etkili oldu Antalya'da bir haftadır etkili olan aşırı sıcağın ardından aniden gelen sağanak ve dolu yağışı vatandaşları şakına çevirdi.

Antalya'da bir haftadır etkili olan aşırı sıcağın ardından aniden gelen sağanak ve dolu yağışı vatandaşları şakına çevirdi.

Turizm kenti Antalya'da geçtiğimiz hafta başlayan sıcak hava dalgası vatandaşları adeta bunalttı. Hafta sonu termometreler 41 dereceye kadar yükselirken, Cuma günü öğlen saatlerinde kentte sağanak yağmur yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kentin merkez ilçelerinden Döşemealtı'nda aşırı rüzgar, sağanak ve dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçedeki bir pazara gelen vatandaşlar, yağışa yakalanınca uzun süre dışarı çıkamadı.

Korkuteli ilçesinde de aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları sevindirdi. O anları cep telefonuyla çeken bir vatandaş, 'her yer bembeyaz oldu' diyerek mutluluğunu paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA