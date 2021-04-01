Antalya'da dolu etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da dolu etkili oldu

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da dolu etkili oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aralıklarla etkili olan yağışın ardından, Belek, Kadriye, Karıncalı, Çandır ve Çanakçı mahallelerinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bazı golf ve futbol sahalarını beyaza bürüdü. Bu sırada golf oynayan yerli ve yabancı turistler, dolu nedeniyle oyuna bir süre ara verdi.

Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, dolunun bölgede herhangi bir hasara neden olmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Özlem Zengin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da dolu etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:14:04. #1.14#
title