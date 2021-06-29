Antalya'da dolandırıcılıktan yargılanan karı kocaya 5'er yıl hapis
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Antalya'da dolandırıcılıktan yargılanan karı kocaya 5'er yıl hapis

Antalya'da dolandırıcılıktan yargılanan karı kocaya 5'er yıl hapis
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'da kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve "kalp gözümüz açık" diye 75 yaşındaki kadını dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan karı kocaya 5'er yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da kendilerini diş hekimi olarak tanıtan ve "kalp gözümüz açık" diye 75 yaşındaki kadını dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan karı kocaya 5'er yıl hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Yücel A. ve Fatma A. çifti katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaayı açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık karı kocanın, diş tedavisi için kendilerine gelen O.Y'yi kısa süre önce eşini kaybetmesinden kaynaklanan psikolojik durumundan da yararlanarak kandırdıklarını kaydetti.

İddia makamı, O.Y'ye dini konularda yardımcı olabileceklerini "kalp gözümüz açık" diyerek vadeden sanıkların, dini ve inanç duygularını istismar etmek suretiyle 297 bin 650 lira haksız kazanç elde ettiklerini vurguladı.

Mütalaada, diş doktoru olmayan sanıkların eylemi beraber yaptıkları ve bu kapsamda "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirtilerek, cezalandırılmaları talep edildi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yücel A. ve Fatma A'nın "nitelik dolandırıcılık" suçundan 5'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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