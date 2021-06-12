Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Antalya'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da iki işyerinden 390 lira çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da iki işyerinden 390 lira çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip para üstü alırken "tırnakçılık" yöntemiyle 390 lira çaldıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası incelemelerinin ardından aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan G.G. ve A.P. yakalandı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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