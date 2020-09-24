Antalya'da dolandırıcılık iddiası
24.09.2020 22:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:08
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakıt dolandırıcılığı yapıldığı öne sürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakıt dolandırıcılığı yapıldığı öne sürüldü.
İddialara göre, Sanayi Sitesi'ndeki ekmek fabrikasına gelen 3 kişinin, iş yeri sahibi Mustafa Aksoy'a kendilerinin atık yağ ve akaryakıt topladıklarını belirterek, 60 kuruştan 7 ton atık yağı aldı.
Fabrikanın tanklarındaki atık yakıtı tankere yükleyen kişiler, ücreti ertesi gün ödeyeceklerini belirterek adresten ayrıldı.
Ödeme yapılmayınca, bırakılan kartvizitteki numarayı arayan Aksoy, söz konusu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını anladı.
Aksoy, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur