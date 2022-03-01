Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı - Haberler

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Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı

AA, Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da doktoru darbettiği öne sürülen hasta gözaltına alındı

Antalya'da acil serviste görevli doktoru darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Antalya'da acil serviste görevli doktoru darbettiği öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen G.Ş'nin, kendisini muayene eden Uzm. Dr. Gaye Atak'ı saçından çektikten sonra yere yatırarak darbettiği öne sürüldü.

Özel güvenlik görevlileri tarafından yakalanan G.Ş, hastane polisince gözaltına alındı.

"Beyaz kod" verilen olayda şüpheli, polis merkezine götürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Devlet Hastanesi, Antalya, Kepez, 112, Güncel, Haberler

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