Antalya'da doktor ve diyetisyen eşi evlerinde ölü bulundu
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Antalya'da doktor ve diyetisyen eşi evlerinde ölü bulundu

17.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:06
Antalya'da doktor ve diyetisyen eşi evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir doktor ve diyetisyen eşi evlerinde ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir doktor ve diyetisyen eşi evlerinde ölü bulundu.

Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak'ta yaşayan doktor Yusuf Onur Kaan ve eşi Gamze Kaçar Bozkurt'un çocukları, okuldan döndükten sonra evin kapısını çaldı.

Kapının açılmaması üzerine çocuklar, karşı dairede oturan anneanne Nurdan Kaçar'dan yardım istedi.

Anahtarla kapıyı açan Kaçar, Bozkurt çiftini silahla vurulmuş halde yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekibi, çiftin öldüğünü tespit etti. Olay yerindeki incelemenin ardından çiftin cesetleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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