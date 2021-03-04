Antalya'da doğum yaptıktan sonra öldürdüğü bebeğini çöpe attığı iddia edilen kadın tutuklandı
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Antalya'da doğum yaptıktan sonra öldürdüğü bebeğini çöpe attığı iddia edilen kadın tutuklandı

04.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:05
Antalya'da doğum yaptıktan sonra öldürdüğü bebeğini çöpe attığı iddia edilen kadın tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp çöp kutusuna attığı öne sürülen kadın tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni doğan bebeğini öldürüp çöp kutusuna attığı öne sürülen kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Serik-Antalya kara yolundaki bir iş yerinde çalışan A.Ş. (39), hamileliğinin dokuzuncu ayında kendi kendine doğum yaptı. Daha önce evlenip boşandığı öğrenilen A.Ş, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği erkek bebeği öldürdükten sonra cesedini çöp kutusuna attı.

Kan lekelerini fark ederek şüphelenen iş yeri çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi.

İş yerine gelen jandarma ekibi, çöp kutusunda bebeğin cansız bedenini buldu. Bebeğin cesedi, yapılan incelemeden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Serik Devlet Hastanesine götürülen kadın ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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