Antalya'da doğayla iç içe olan "müzik köyü okulu"nda çocuklar eğlenerek öğreniyor
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Antalya'da doğayla iç içe olan "müzik köyü okulu"nda çocuklar eğlenerek öğreniyor

Antalya'da doğayla iç içe olan 'müzik köyü okulu'nda çocuklar eğlenerek öğreniyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kurulan müzik köyü okulunda, çocuklar hem öğreniyor hem de hayvanları, bitkileri tanıma fırsatı buluyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kurulan müzik köyü okulunda, çocuklar hem öğreniyor hem de hayvanları, bitkileri tanıma fırsatı buluyor.

Müzik danışmanlığı kurucusu Nazım Yener, salgın nedeniyle çocukların doğayla iç içe olması için kırsal kesimden 3 dönüm arsa alarak, konteynerlerle müzik köyü okulu inşa etti.

İçinde vurmalı çalgılar, gitar, bağlama, piyano, keman, resim, bale, drama gibi kursların verildiği alanların yanında, hayvanat bahçesi ve hobi sebze bahçeleri oluşturuldu.

Kursa katılan öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda ders alıyor, kalan zamanlarda hayvanları seviyor, hobi bahçesinde bitkilerin nasıl yetiştirildiğini öğreniyor.

İşletme sahibi Yener, gazetecilere, teknolojiden uzak, doğayla iç içe bir ortam oluşturduklarını ifade etti.

Çocukların başta hayvanlardan korktuğuna değinen Yener, şunları kaydetti:

"Artık hayvanlara da alıştılar. Çocuklarımız burada mısırı, maydanozu, patatesi bilip nasıl yetiştirildiğini öğrendiler. Birçok bitkinin isimlerini öğreniyorlar. Buranın çocuklara katkısı çok büyük oldu. Derste sıkılan çocuklar, dışarıya çıkıp tavşan, kaz, köpek seviyorlar. Müzik derslerimize de bunun motivasyon olarak çok artısı oldu"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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