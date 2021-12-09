Antalya'da doğa yürüyüşü yaptıkları kanyonda kaybolan 3 kişi bulundu
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde kanyonda kaybolan 3 kişiye ulaşıldı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde kanyonda kaybolan 3 kişiye ulaşıldı.
Kalkan Mahallesi Kaputaş mevkisindeki kanyona doğa yürüyüşü için giden C.S, İ.O. ve A.T.'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ve AKUT personeliyle yapılan aramada kayıp kişiler bulundu.
Üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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