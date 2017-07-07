Antalya'da "Doğa Tarih Müzesi" Kurulacak

Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi içerisinde yer alan Kepez Santral Kentsel Dönüşüm alanına doğa tarih müzesi kurulacak.



Büyükşehir Belediyesince, Kepez ilçesinde içerisinde akıllı kentlerin, akıllı aydınlatma ve altyapı sistemlerinin bulunduğu, raylı sistemi olan kentsel dönüşüm alanına doğa tarih müzesi yapılacak.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Mustafa Yaşar Güneş, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Şube Müdürü Bekir Çengelci ile 8 üniversiteden 40 bilim adamının katılımıyla müzeyle ilgili plan oluşturmak için kentte bir otelde toplantı düzenledi.



Türel, müzenin yer alacağı Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı kentsel dönüşüm projesi olduğunu söyledi.



Proje kapsamında eğitim alanları, sağlık tesisleri, meydanlar, spor kültür gençlik merkezleri, havaalanı raylı sistem hattı, dini tesisler, bisiklet yolları ve 260 bin metrekare yeşil alan bulunduğuna dikkati çeken Türel, akıllı kent olması için akıllı aydınlama ve altyapı sistemleri olacağını belirtti.



Akllı kent özelliğini taşıyan kentsel dönüşüm projesine AB fonlarında 5 milyon avro hibe ayrıldığına değinen Türel, şunları kaydetti:



"Yılda 10 milyon kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya iddialı ve bilimin ışığında bir müze kuracağız. Kentin doğal mirasını geleceğe taşımak için kurulacak müze önemli. Müzeler şehirlerin kimlikleri, hafızasıdır. Antalya'da yediye yakın müze çalışması var. Doğa tarih müzesiyle onuncu müze olacak. Bunların içinde kent müzesi, İslam medeniyeti müzesi gibi önemli çalışmalar var. Antalya'nın doğa ve tarih şehri olduğunu bütün dünya biliyor."



Konuşmaların ardından, yeni kurulacak müze kapsamında öneriler sunuldu.