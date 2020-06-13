Antalya'da DJ,'in şüpheli ölümü
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Antalya'da DJ,'in şüpheli ölümü

Antalya'da DJ'lik yapan ve DJ Kenzo olarak bilinen 43 yaşındaki Mahir Kıvrak küvette eşi tarafından ölü bulundu.

Antalya'da DJ,'in şüpheli ölümü
13.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:43

Antalya'da DJ'lik yapan ve DJ Kenzo olarak bilinen 43 yaşındaki Mahir Kıvrak küvette eşi tarafından ölü bulundu. 2 yaşlarında ikiz çocuğu bulunan DJ'nin ölümü, karısı ve yakınlarını yasa boğdu.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi 2633 sokak üzerindeki iki katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dubleks evde oturan DJ Murat Kıvrak (43), akşam saatlerinde duş almak için evin teras katındaki küvete girdi. Bu sırada çocuklarını alıp uyumaya geçen Kıvrak'ın Avusturya uyruklu eşi Anna Kıvrak, sabah uyanınca kahvaltıya çağırmak için gittiği eşini, banyoda küvet içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kıvrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Kıvrak'ın bulunduğu küvetin elektrik aksamıyla çalışan modern bir küvet olduğu belirtildi.

İkiz çocuğu bulunan Kıvrak'ın otellerde uzun süredir DJ olarak çalıştığı ve DJ Kenzo olarak bilindiği öğrenildi. Mahir Kıvrak'ın cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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