Antalya'da diş hekimine yumruklu saldırı iddiası Antalya'da bir hastanın, diş tedavisi için verdiği paranın bir kısmını almak istediği gerekçesiyle diş hekimine fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Antalya'da bir hastanın, diş tedavisi için verdiği paranın bir kısmını almak istediği gerekçesiyle diş hekimine fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

İddiaya göre, A.O.G, daha önce tedavisini yapan diş hekimi Ali Yiğit Demirci'nin Muratpaşa ilçesindeki özel muayenehanesine geldi.

Zorla içeri giren A.O.G, Demirci'ye yumruklu saldırıda bulundu. İhbar üzerine şüpheli A.O.G, muayeneye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, karakoldaki ifade işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Demirci ise darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya Diş Hekimleri Odasından yapılan açıklamada, meslektaşları Demirci'nin muayenehanesine gelen hasta tarafından tehdit edilerek saldırıya uğramasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Bu tür olayların hiçbir mazeretinin olmadığı ve nefretle kınandığı dile getirilen açıklamada, "Sağlık ile şiddet kelimelerinin asla yan yana gelmemesi gerekirken, ne acıdır ki biz sağlık çalışanlarının hedef haline geldiği bu olayı, hem de ülkemizin ve tüm dünyanın biz sağlıkçılara en ihtiyacı olduğu dönemde bir kez daha yaşadık." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA