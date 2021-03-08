Antalya'da dinozor kostümlü animatörler trafik denetiminde kadın sürücülere çiçek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da dinozor kostümlü animatörler trafik denetiminde kadın sürücülere çiçek verdi

08.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:10
Antalya'da dinozor kostümlü animatörler trafik denetiminde kadın sürücülere çiçek verdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde dinozor kostümlü animatörlerin, jandarmanın trafik denetimi sırasında durdurulan kadın sürücülere, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dinozor kostümlü animatörlerin, jandarmanın trafik denetimi sırasında durdurulan kadın sürücülere, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Göynük Mahallesi'nde rutin denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında yakındaki eğlence parkından gelen dinozor kostümlü animatörler, durdurulan kadın sürücülere karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Maket dinozorların da kullanıldığı etkinlikte kadın sürücüler, karşılaştıkları sürpriz nedeniyle kısa süreli heyecan yaşadı.

Dinopark Genel Müdürü Feride Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı ve mesaj içeren bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Dinozorların bilinen en eski ve ilkel canlılar olduğuna dikkati çeken Uygur, "Dinozor gibi ilkel bir canlıyla kadınlara çiçek vererek, kendisine 'insan' diyen ama kadına şiddet gösterenlerin ne denli ilkel varlıklar olduğunu vurgulayalım istedik." dedi.

Çiçek verdikleri kadınların ilk etapta şaşırdığını ve renkli diyaloglar yaşandığını ifade eden Uygur, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın son bulmasını dilediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cansu Dere Rasim Öztekin Çağlar Ertuğrul İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da dinozor kostümlü animatörler trafik denetiminde kadın sürücülere çiçek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:36:45. #1.16#
title