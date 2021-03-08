Antalya'da dinozor kostümlü animatörler trafik denetiminde kadın sürücülere çiçek verdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde dinozor kostümlü animatörlerin, jandarmanın trafik denetimi sırasında durdurulan kadın sürücülere, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dinozor kostümlü animatörlerin, jandarmanın trafik denetimi sırasında durdurulan kadın sürücülere, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil hediye etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Göynük Mahallesi'nde rutin denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında yakındaki eğlence parkından gelen dinozor kostümlü animatörler, durdurulan kadın sürücülere karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Maket dinozorların da kullanıldığı etkinlikte kadın sürücüler, karşılaştıkları sürpriz nedeniyle kısa süreli heyecan yaşadı.

Dinopark Genel Müdürü Feride Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı ve mesaj içeren bir etkinlik yapmak istediklerini söyledi.

Dinozorların bilinen en eski ve ilkel canlılar olduğuna dikkati çeken Uygur, "Dinozor gibi ilkel bir canlıyla kadınlara çiçek vererek, kendisine 'insan' diyen ama kadına şiddet gösterenlerin ne denli ilkel varlıklar olduğunu vurgulayalım istedik." dedi.

Çiçek verdikleri kadınların ilk etapta şaşırdığını ve renkli diyaloglar yaşandığını ifade eden Uygur, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın son bulmasını dilediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş