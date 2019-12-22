Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
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Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

22.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:08
Antalya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

'nın ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Muzkent Mahallesi'nde Süleyman Küçüktuncer'in (52), komşusuna ait eğimli tarlayı sürerken kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredeki vatandaşların vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Küçüktuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Küçüktuncer'in cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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