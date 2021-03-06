Antalya'da devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
06.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:00
Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Karaçalı Mahallesi Taşköy Sokak'ta Suriye uyruklu Mustafa El Muhammed'in kullandığı 07 AN 270 plakalı traktör dereye devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İncelemenin ardından gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş