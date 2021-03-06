Antalya'da devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

06.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:00
Antalya'da devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Karaçalı Mahallesi Taşköy Sokak'ta Suriye uyruklu Mustafa El Muhammed'in kullandığı 07 AN 270 plakalı traktör dereye devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemenin ardından gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Kerimcan Durmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:02:52. #1.16#
title