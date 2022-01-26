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Antalya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Antalya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

M.A.D'nin (38) kullandığı 31 APP 67 plakalı tır, Kaş-Kalkan kara yolunda seyir halindeyken Gökçeören Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

AA / Talip Demirci - Son Dakika Haberleri

Antalya, Kaza, Güncel, Haber

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