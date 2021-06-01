Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Tuncer'in kullandığı 42 DUV 27 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücü Tuncer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tuncer'in cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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