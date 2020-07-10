Antalya'da devrilen otomobildeki çift hafif yaralandı Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen otomobildeki karı koca hafif şekilde yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen otomobildeki karı koca hafif şekilde yaralandı.

Saadet Atlı (76) idaresindeki 26 DB 164 plakalı otomobil, genişletme çalışması yapılan Karadayı-Boğazkent yolunda devrildi.

Emniyet kemeri takılı olan sürücü ve eşi Beşir Atlı (82), çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıktı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çiftten Saadet Atlı, Serik Devlet Hastanesindeki kontrolün ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA