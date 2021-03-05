Antalya'da devrilen motosikletteki kız kardeşlerden biri öldü
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Antalya'da devrilen motosikletteki kız kardeşlerden biri öldü

05.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:52
Antalya'da devrilen motosikletteki kız kardeşlerden biri öldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü genç kız hayatını kaybetti, 2 yaş büyük ablası yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü genç kız hayatını kaybetti, 2 yaş büyük ablası yaralandı.

Melike Ç. (21) idaresindeki 07 SAV 74 plakalı motosiklet, Ahatlı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Melike Ç. ile motosikletteki ablası A.Ç. (23) Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Melike Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.Ç. Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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