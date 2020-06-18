Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
18.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:11

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ömer Kamil Yıldırım (33) yönetimindeki 35 JZ 338 plakalı motosiklet, Dinek Mahallesi D-400 kara yolunda devrildi. Yola savrularak başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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